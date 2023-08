Guida per 10 ore con il solo foglio rosa per andare in vacanza: si schianta a una rotonda Un ragazzo francese di 18 anni voleva trascorrere le vacanze in Italia e, per arrivarci, ha guidato 10 ore senza sosta, fino a quando non ha mancato la precedenza a una rotonda. Poi è risultato senza patente.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un ragazzo francese di appena 18 anni è partito da Parigi per venire a fare una vacanza in Italia. Nonostante avesse soltanto l'equivalente del nostro foglio rosa, ha guidato senza sosta per quasi 10 ore, ma arrivato a Soresina, in provincia di Cremona, si è schiantato contro una rotando, mandando completamente la precedenza. Fortunatamente non ha riportato traumi e non ha ferito nessuno, ma ora dovrà pagare una multa di 5.100 euro.

Guida per 10 ore senza patente

Un 18enne di Dreux, in Francia, voleva venire a trascorrere le vacanze estive in Italia e per farlo ha deciso di guidare per quasi 10 ore di fila. Probabilmente a causa della stanchezza, però, arrivato a Soresina non ha visto un segnale di dare precedenza e si è schiantato contro una rotatoria, rischiando anche di fare un incidente frontale con un'altra auto. Quando sono arrivati gli agenti della Polizia Locale ha consegnato un documento di guida, ma dagli accertamenti si è scoperto che era soltanto un foglio rosa e non un'abilitazione completa alla guida. Il ‘permis de conduire' consente, infatti, la guida senza accompagnatore, ma esclusivamente all'interno dei confini francesi.

"Si è trattato di un intervento fuori dall'ordinario, perché non capita di frequente di trovarsi fra le mani questo tipo di documento. Ci siamo infatti dovuti rivolgere, passando dal Ministero dell'Interno, alla Polizia di Frontiera a Bardonecchia che, fatte le necessarie verifiche, ha concluso che effettivamente il titolo non era valido", ha spiegato il commissario della Polizia locale di Soresina Giovanni Tirelli al quotidiano locale La Provincia.

Leggi anche Identificato l'amico dj che era insieme a Leonardo La Russa la notte della presunta violenza sessuale

Multa da oltre 5mila euro

"Fortunatamente il conducente sanzionato è uscito illeso dal sinistro. Si è anche dimostrato collaborativo nei confronti degli agenti. Trattandosi della prima contravvenzione di questo tipo, è stato sanzionato amministrativamente ma non denunciato", ha aggiunto il funzionale della Polizia locale. Tuttavia il giovane ora dovrà pagare una multa per guida senza patente dell'ammontare di 5.100 euro. E probabilmente dovrà rinunciare alla vacanze in Italia.