Uomo alla guida senza patente si schianta dopo l’inseguimento con la polizia: a bordo c’era anche una neonata Un uomo di 40 anni ha tentato a sfuggire dalla polizia a Brescia, ma si è schiantato a tutta velocità contro un’auto parcheggiata: a bordo dell’auto c’erano anche due donne e una neonata, fortunatamente stanno bene.

A cura di Giorgia Venturini

Era senza patente e a bordo aveva una neonata di pochi mesi sul seggiolino l'uomo di 40 anni che dopo una folle fuga a Brescia si è schiantato a tutta velocità contro un'auto parcheggiata. I fatti sono accaduti due giorni fa.

L'inseguimento con la polizia a Brescia

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto l'uomo, un 40enne, era alla guida della sua Mercedes Classe B quando ha visto alcuni poliziotti che lo hanno affiancato. Al posto di fermarsi l'uomo si è dato alla fuga a gran velocità dando il via a un inseguimento per le vie della città: la corsa è proseguita lungo Via Spalti San Marco e Via Vittorio Emanuele II. La fuga è terminata quando il 40enne ha perso il controllo della sua Mercedes andando poi a sbattere contro una Tesla parcheggiata.

In macchina anche due donne e una neonata

L'uomo, insieme a un altro uomo presente in macchina, sono scesi e hanno tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto dagli agenti. Si è scoperto che il motivo della fuga era legato al fatto che non avesse la patente. A bordo dell'auto i poliziotti hanno trovato anche due donne e una neonata: fortunatamente loro stanno bene. Il 40enne è stato denunciato.