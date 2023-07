Ragazzini travolti da un uomo ubriaco e senza patente: un 15enne è morto, l’altra è gravissima Un uomo di 32 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale dopo aver investito due ragazzini di 15 anni che stavano attraversando la strada in bicicletta. Uno dei due giovani è morto, l’altra è in condizioni gravissime.

A cura di Ilaria Quattrone

Due ragazzini sono stati travolti mentre erano in bicicletta a Garbagnate Milanese (Milano): uno di loro è morto mentre l'altra è ricoverata in gravissime condizioni. A investirli è stato un uomo di 32 anni che è stato trovato ubriaco e senza patente. Il 32enne è accusato di omicidio stradale.

L'uomo ha travolto i due quindicenni mentre erano in bici

L'incidente si è verificato alle 23 di ieri sera, lunedì 17 luglio, in via Kennedy. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Garbagnate insieme a quelli di Solaro e della Sezione Radiomobile della compagnia di Rho. Quando sono arrivati hanno trovato una bicicletta distrutta e a lato della strada e un furgone altrettanto danneggiato.

Uno dei due ragazzini è morto in ospedale

Due ragazzini di 15 anni sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale dai medici e dai paramedici del 118 inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Un quindicenne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, l'amica è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo il ragazzo, subito dopo il ricovero, è morto. La coetanea invece è ancora ricoverata in prognosi riservata.

Il 32enne era positivo all'alcol test e senza patente

Dagli accertamenti è emerso che il conducente del veicolo, un 32 enne, fosse positivo all'alcol test. Non solo si era messo alla guida ubriaco, ma anche senza patente. Per lui sono scattate le manette e un'accusa per omicidio stradale: l'uomo adesso si trova in carcere a San Vittore dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo, la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo morto.