Non si ferma all’alt della polizia e si schianta con l’auto d’epoca dopo l’inseguimento: ferito 34enne Un uomo di 34 anni era alla guida di un’auto d’epoca, risultata poi rubata, e non si è fermato all’alt della polizia locale e ha fatto scattare un inseguimento terminato con lo schianto della Fiat 127.

A cura di Giorgia Venturini

Un inseguimento tra le vie di Cantù, in provincia di Como, finito con lo schianto di un'auto d'epoca. Tutto è accaduto la notte di mercoledì 9 agosto. Stando alla ricostruzione di quanto successo, la polizia si è accorta di una Fiat 127 d'epoca, che stava procedendo in direzione di piazza Garibaldi in senso contrario e nonostante la chiusa delle strade, così ha intimato l'alt all'automobilista. Questo però non si è fermato e ha proseguito verso una delle strade più affollate da pedoni.

L'inseguimento per le vie di Cantù

Gli agenti della polizia locale non ci hanno pensato due volte e si sono messe all'inseguimento della Fiat 127. Pochi minuti dopo tutto è finito in località Cascina Amata quando la Fiat 127 è andata a sbattere contro il muro di un'abitazione.

Gli agenti si sono subito avvicinati all'automobilista: si tratta di un 34enne italiano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva riportato delle ferite dopo lo scontro ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio. Intanto si attendono gli esami tossicologici per capire le sue condizioni quando era alla guida dell'auto.

L'auto era stata rubata poche ore prima

Per il 34enne è scattata una denuncia per le manovre pericolose eseguite durante l'inseguimento, ma soprattutto per ricettazione. Infatti gli agenti della polizia locale hanno subito scoperto che la Fiat 127 d'epoca era stata rubata poche ore prima. Non è chiaro però se sia stato lui l'autore del furto.