Non rispetta l’alt e viene inseguito dalla polizia, si schianta con lo scooter: è grave A Milano un ragazzo non si è fermato all’alt che gli è stato intimato dalla polizia e ha dato inizio a un inseguimento: dopo poco ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato sul marciapiede. È in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto a Milano un uomo si è schiantato con il suo scooter durante un inseguimento con le forze dell'ordine. È stato immediatamente trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Anche gli agenti, coinvolti nell'inseguimento, hanno riportato alcune ferite: entrambi, infatti, per evitare l'impatto con la moto, si sono schiantati contro un palo.

La dinamica dell'inseguimento

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, la vittima si sono sarebbe fermato all'alt che gli è stato intimato dagli agenti di polizia. I due poliziotti, infatti, stavano svolgendo un normale servizio di controllo. L'uomo, che era in sella a un T-Max, è scappato: è così iniziato l'inseguimento. A un certo punto, la vittima ha perso il controllo dello scooter: è finito su un marciapiede e poi sull'asfalto di via Carnia, che si trova vicino via Palmanova. I due agenti per evitare di scontrarsi con il ragazzo, di cui non si conosce l'identità perché sprovvisto di documenti, si sono schiantati contro un palo.

Il ragazzo è in gravi condizioni

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica che lo hanno portato in ospedale: è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni sono serie. I due agenti, che hanno 25 e 27 anni, fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Resta sconosciuto il motivo che ha spinto l'uomo a fuggire dalla polizia. Sul caso indaga la locale che ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza.