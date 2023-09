Esce di casa con lo scooter per raggiungere gli amici ma viene travolta da un’auto: morta una 14enne Una 14enne è deceduta a Sondalo (Sondrio) dopo essere stata travolta da un’auto guidata da un 19enne. La ragazzina era in sella al suo scooter e stava raggiungendo i suoi amici quando è stata tamponata dalla vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 14enne è deceduta ieri sera, domenica 17 settembre, dopo essere stata travolta da un'auto mentre si trovava in sella al suo scooter. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazzina era appena uscita di casa per raggiungere gli amici nella piazza del paese. Alla guida della macchina c'era un 19enne che non avrebbe riportato lesioni, ma è stato comunque trasportato all'ospedale Eugenio Morelli per accertamenti.

La prima ricostruzione della dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Quello che si sa al momento è che lo schianto è avvenuto intorno alle 19:40 di domenica 17 settembre in località Madonna della Biorca a Sondalo.

La 14enne era da poco uscita di casa in sella al suo scooter, diretta in piazza dove avrebbe poi incontrato i suoi amici. All'improvviso in via Stelvio, lungo la provinciale 27 all'incrocio con via Grailè, la ragazzina sarebbe stata tamponata da un'auto che era in fase di sorpasso.

L'intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimare la 14enne

L'allarme è scattato quando ormai erano le 20. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con un'automedica e un'ambulanza, che hanno provato a rianimare la 14enne sul posto. Tuttavia, le ferite che ha riportato nello schianto le sono state fatali ed è deceduta prima di essere stata trasportata in ospedale.

Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 19 anni. Anche lui è stato soccorso dai sanitari e, nonostante pare non abbia riportato lesioni nell'incidente, è stato comunque accompagnato all'ospedale Morelli di Sondrio per gli accertamenti.