Grave incidente sul lavoro in un’azienda che produce forni: in codice rosso un operaio Un operaio di 45 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente sul lavoro in un’azienda di Pessano con Bornago, nel Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Incidente sul lavoro in un'azienda a Pessano con Bornago, nel Milanese. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire, al momento però – secondo quanto riferito dal 118, un operaio di 45 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

La dinamica dell'incidente è ancora sconosciuta. L'allarme ad Areu è scattato intorno alle 8.30 da una ditta di in via Volta 11, la Albaplant, che produce forni industriali. Subito i sanitari si sono precipitati sul luogo dell'incidente e hanno trasportato con la massima urgenza l'operaio in ospedale. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.