Un operaio di 22 anni è rimasto folgorato mentre montava un macchinario: è gravissimo Un operaio di 22 anni è rimasto folgorato mentre montava un macchinario in un’azienda in provincia di Monza. È ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 31 ottobre, si è verificato un incidente sul lavoro a Molgora (Monza e Brianza). Un ragazzo di 22 anni è rimasto folgorato ed è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, l'incidente si è verificato alle 7.30 in un impianto che si trova in via Galvani a Burago di Molgora. Il 22enne, che è dipendente di una ditta esterna, stava montando un pallettizzatore – sarebbe una macchina in grado impilare casse di merci su un pallet – quando è rimasto folgorato. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari sono arrivati in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. Hanno prestato le prime cure sul posto, poi hanno trasferito la vittima d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagia di Vimercate: i militari, insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute, hanno svolto i rilievi del caso per capire cosa sia successo e se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.