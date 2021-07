Il maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia sta creando disagi e danni su tutto il territorio. Da diverse ore i vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi su tutto il territorio: la grandine ha distrutto i vetri di numerose auto, la pioggia ha sfondato il tetto di un centro commerciale a Rozzano e le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi e piante nel Varesotto. All'aeroporto di Malpensa sono stati dirottati anche alcuni voli.

Dirottati voli a Malpensa e Orio al Serio

I voli provenienti da Lipsia, Olbia e Tel Aviv sono stati infatti dirottati all'aeroporto di Orio al Serio. A farlo sapere è Sacbo la società che gestisce lo scalo lombardo. Successivamente il maltempo si è spostato anche a Bergamo e nella provincia e quindi anche i voli diretti a Orio da Manchester, Vilnius e Cagliari sono stati dirottati a Verona mentre un volo in arrivo da Napoli è atterrato a Bologna. Per tutti i voli è stato previsto il rientro all'aeroporto di Bergamo con altri mezzi.

Anche all'aeroporto di Orio si erano registrati alcuni danni: in particolare le squadre di pronto intervento di Sacbo hanno ripristinato la porta di uscita uno dell'aeroporto dove ci sono state alcune infiltrazioni. Ritardi anche dei bus per il trasferimento a Malpensa: a causa dei rallentamenti nella viabilità, si sono registrati alcuni disagi per i passeggeri di Tel Aviv.

Diramata l'allerta meteo arancione

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia ha costretto la protezione civile regionale a diramare un'allerta meteo arancione che durerà fino alle 3 di domani, venerdì 9 luglio. In particolare a preoccupare oltre i temporali sono anche le forti raffiche di vento che potrebbero causare trombe d'aria.