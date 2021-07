in foto: Un furgone colpito da un albero sradicato (Fonte: Vigili del fuoco)

Il maltempo non sta interessando solo la città di Milano, ma anche la provincia di Varese: nel Varesotto in queste ore si contano diversi danni e disagi. Strade allagate e alberi sradicati sono solo alcuni dei problemi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Oltre alla pioggia infatti si sono registrate una forte grandinata e raffiche di vento.

Colpiti soprattutto i centri vicino al lago Maggiore

A essere colpiti sono soprattutto i centri delle valli vicini al lago Maggiore. In particolare i comuni di: Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia, Grantola. La grandine e una pianta sradicata, che ha colpito un furgone, hanno bloccato la strada provinciale 43 nella zona di Luino. Il maltempo sta interessando da ieri tutta la Lombardia e durerà almeno fino a questa notte. Per questo motivo la protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo arancione. La perturbazione, secondo le previsioni meteo, dovrebbe via via esaurirsi nella notte. Domani infatti, e per tutto il weekend, dovrebbe tornare cielo sereno e temperature oltre i trenta gradi.

Temporali e grandinate anche nel Milanese

Oltre al Varesotto, anche la città di Milano e il Milanese sono state duramente colpite dal maltempo. A Rozzano una forte grandinata ha procurato diversi danni a strade e campi. Oltre alle piogge, a spaventare sono soprattutto le forti raffiche di vento che potrebbero dar vita a possibili trombe d'aria. Per questo motivo, i comuni hanno attivato le sale operative delle Protezioni Civili per monitorare e intervenire in caso di rischi.