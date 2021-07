Un forte temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 luglio, a Milano e nel Milanese. L'arrivo del maltempo era stato preannunciato dalle previsioni meteo e la protezione civile regionale aveva diramato un'allerta meteo, inizialmente di codice giallo, per forti temporali. Nel pomeriggio tuttavia il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo, in questo caso arancione (rischio moderato) sempre per rischio temporali forti. L'allerta gialla resta gialla per rischio idraulico sul nodo idraulico di Milano: le due allerte sono in vigore a partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani, venerdì 9 luglio. Il Comune ha attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’attivazione degli eventuali interventi: al momento in città si segnalano strade allagate.

Maltempo in tutta la Lombardia

Il maltempo riguarda tutta la Lombardia: a Rozzano, nel Milanese, una improvvisa grandinata ha imbiancato strade e campi. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali segnala che temporali forti o molto forti sono possibili su tutta la regione, "con locale grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento, nel primo pomeriggio prevalentemente sui settori occidentali, in seguito in rapida estensione al resto del territorio. In prima serata ancora possibili fenomeni intensi, anche se con tendenza a rapido spostamento verso Nordest ed esaurimento nel corso della notte. Nel complesso delle prossime 12-18 ore, a causa dei ripetuti rovesci, si prevedono anche accumuli precipitativi areali consistenti sul Nordovest e parte della restante fascia prealpina". Oltre alle forti raffiche di vento e alla possibilità di trombe d'aria durante i passaggi delle celle temporalesche, scrive la protezione civile regionale, si prevede anche un generale rinforzo dei venti durante il transito della perturbazione.