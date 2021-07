Tanti i danni e i disagi causati dal forte temporale di ieri giovedì 8 luglio che si è abbattuto sulla Lombardia. Il maltempo ha creato problemi soprattutto a Malpensa: qui l'aeroporto è stato costretto a dirottare verso altri scali sei aerei in arrivo nel pomeriggio. A correre in aiuto sono stati gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Torino e Genova, dove le condizioni meteo consentivano una manovra di atterraggio senza rischi. Nel dettaglio, i voli provenienti da Lipsia, Olbia e Tel Aviv sono stati infatti all'aeroporto di Orio al Serio. E quando il maltempo non ha risparmiato neanche Bergamo i voli diretti a Orio da Manchester, Vilnius e Cagliari sono stati dirottati a Verona mentre un volo in arrivo da Napoli è atterrato a Bologna. Per tutti i voli è stato previsto il rientro all'aeroporto di Bergamo con altri mezzi anche se con forti ritardi a causa della difficile viabilità anche sulle strade: i passeggeri provenienti da Tel Aviv sono rimasti in attesa del bus per un'ora per il trasferimento a Malpensa. I disagi a Malpensa però non hanno coinvolto solo la fase di decollo e di atterraggio. La Sacbo, la società che gestisce lo scalo lombardo, ha fatto sapere che è stato impossibile l'uso della porta dell'uscita 1 in aeroporto a causa di alcune infiltrazioni. Risolte poi dopo a causa di squadre di pronto intervento.

La provincia più colpita della Lombardia dal forte nubifragio di ieri infatti è Varese: qui la viabilità è stata messa in ginocchio. In tutto ieri pomeriggio, nel Varesotto, sono stati 40 gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute, smottamenti di fango e piccole frane. Interrotta anche la viabilità su alcune strade: dopo alcune ore è stata riaperta la strada provinciale tra la Rasa e Brinzio. E ancora: a Lozza via Montello è stata interrotta da una caduta di alberi, così come la circolazione su via Varese a Malnate. Paura invece a Rozzano dove la grandine ha sfondato il tetto di un centro commerciale. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Intanto tutta la Lombardia è ancora sotto osservazione: l'allerta meteo arancione annunciata dalla protezione civile regionale durerà fino alle 3 di oggi venerdì 9 luglio. A preoccupare gli esperti non sono solo i forti temporali ma anche le raffiche di vento che potrebbero causare trombe d'aria. Sotto controllo resta ancora il monitoraggio del fiume Seveso e Lambro.