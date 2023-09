Gira video con 2 uomini per OnlyFans in un hotel, la struttura: “Non vogliamo questa pubblicità” Una creator di Onlyfans ha girato un video erotico nell’Hotel Griso di Malgrate (Lecco) senza avvertire i gestori. Come ha spiegato a Fanpage.it l’avvocato Renato Papaleo, così facendo la ragazza ha creato un “evidente danno d’immagine”.

L'Hotel Griso è una struttura alberghiera a 4 stelle che da decenni offre ai propri clienti un soggiorno e una vista sul lago di Como, sponda lecchese, per molti versi unico. Tanto che da alcuni giorni si parla più del panorama di cui è possibile godere dalla vasca idromassaggio del suo solarium piuttosto che dei servizi. In quella stessa vasca, infatti, sono state girate alcune scene di un video erotico pubblicato dalla content creator Layla su Onlyfans, la piattaforma nota per fornire anche materiale per adulti a pagamento.

Su richiesta dei gestori dell'Hotel Griso di Malgrate, il filmato in questione è stato rimosso dal sito. Tuttavia, continuerebbe a circolare via app di messaggistica istantanea come Whatsapp. Come ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Renato Papaleo, che in questa vicenda rappresenta i gestori della struttura, il video avrebbe provocato un "evidente danno all'immagine" e per questo motivo molto probabilmente si procederà per vie legali.

Quindi ci saranno conseguenze legali per gli autori del video?

Stiamo mettendo insieme tutti gli elementi necessari per valutare se proporre una querela, cosa che con grossa probabilità verrà presentata da parte dei responsabili di Griso. Sarà poi l'autorità giudiziaria a valutare se ci sono i presupposti per procedere.

C'è chi ha sollevato dubbi sul fatto che l'hotel stia approfittando di questa storia per farsi pubblicità gratuita.

Le assicuro che questo non è il tipo di pubblicità che può interessare un albergo come il Griso. Questa è una cosa spiacevolissima, hanno commesso un errore pesante, pregiudizievole, che ovviamente saranno tenuti a pagare.

Cosa c'è di sbagliato?

Per quanto ci riguarda la signorina è liberissima di fare quello che meglio crede, però non deve coinvolgere altri soggetti. Non c'era nessuna necessità di inquadrare la struttura, il panorama e tutto il resto. La vista è talmente particolare che chiunque abiti nella zona di Lecco, e non solo, è in grado di capire subito dove è stato girato il filmino.

Poi le persone che guardano quel video, a mio parere, del panorama interessa ben poco. È stato proprio un atto deliberato che ha causato un danno importante all'immagine del Griso.

Ci sono state anche ripercussioni economiche?

Queste dovranno essere valutate in futuro. Intanto è il danno all'immagine è evidente. Non è una struttura dove si vanno a fare i film porno, si va per tutt'altro motivo. Ha una storia decennale, una certa tipologia di clientela. Questi si sono infiltrati senza dare alcun indizio di quello che avevano intenzione di fare e ci si è ritrovati con questa bella sorpresa.

È così immediato riconoscere il Griso in quelle immagini?

Nel video c'è un'inquadratura della struttura e del panorama che in quel modo puoi vederlo solo da quel punto. È indiscutibile che sia chiaro di quale struttura si tratti. Avessero girato un filmato in cui non si capiva dove si trovavano, chi se ne frega. Anche se comunque non è piacevole l'abbiano girato nel tuo albergo, sarebbe stato un danno limitato. Quando invece fai capire la struttura in cui ti trovi, ecco, non va bene.