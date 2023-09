Creator di OnlyFans gira un video con 2 uomini in un hotel senza dirlo il titolare: “Chiederò i danni” Un filmato hard di 12 minuti girato in un hotel con vista sul lago di Como e pubblicato su OnlyFans. Dalla struttura negano di aver concesso l’autorizzazione e chiederanno i danni d’immagine.

A cura di Fabio Pellaco

Una storia che intreccia i video a luci rosse e la reputazione di un hotel rischia di costare caro a un'influencer che ha scelto la spettacolare vista del lago di Como per realizzare uno dei contenuti da pubblicare sul suo profilo di OnlyFans.

Un video per OnlyFans girato in hotel

Al centro della vicenda c'è Layla, un'attrice porno amatoriale che ha scelto un hotel in provincia di Lecco, come set di uno dei suoi video. OnlyFans è la piattaforma che si propone come contenitori di contenuti d'intrattenimento a pagamento, ma è diventata famosa negli ultimi anni come regno dei contenuti pornografici.

Come riportato da Il Giorno, si tratterebbe di circa 12 minuti di filmato girati insieme a due uomini in una delle camere dell'albergo e nella vasca idromassaggio panoramica, aperta a tutti gli ospiti. Sullo sfondo le montagne che circondano il lago.

La registrazione in hotel risale al 2022, ma solo negli ultimi giorni è iniziata a circolare, destando l'attenzione degli utenti del web. Anche i titolari dell'albergo sono venuti a conoscenza del filmato e ne hanno richiesto l'immediata cancellazione.

Il filmato rimosso ma circola ancora in rete

L'oggetto del contendere è l'autorizzazione mai richiesta di utilizzare l'Hotel come set di un video hard. "Non sapevamo niente, nessuno ci ha mai chiesto l’autorizzazione né l’avremmo mai concessa", hanno dichiarato dalla struttura.

Secondo i responsabili, l'albergo sarebbe riconoscibile tanto da lederne l'immagine. Per questo si sono rivolti a un avvocato che tutelerà i loro interessi. Nonostante il video sia stato effettivamente rimosso dal social network, come spesso accade prosegue a circolare in rete passando di telefonino in telefonino sotto lo sguardo di un numero di utenti.