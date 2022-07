Gioca venti euro, vince due milioni al gratta e vinci Gioca venti euro e vince due milioni. È successo a Verano Brianza nella giornata del 15 giugno scorso.

Gioca venti euro e vince due milioni. È successo a Verano Brianza nella giornata del 15 giugno scorso. Un avventore del bar La Vergine in via Comasina ha acquistato un Maxi Miliardario tentando la sorte e portandosi a casa il bottino inaspettato. Diverse le vincite milionarie dell'ultimo periodo. Oltre a questa, anche una a Vaprio d'Adda e la recente vincita di cinque milioni di euro in una tabaccheria in zona San Siro a Milano. Era il 28 dicembre scorso.

Vinti due milioni di euro a Verano Brianza con un gratta e vinci

La conferma della vincita straordinaria è arrivata proprio dal locale che ha ufficializzato l'incasso. Resta ovviamente sconosciuta l'identità del o della cliente che si è aggiudicato il premio. L'ultima vincita importante, riporta BresciaToday, è del 2021 con un gratta e vinci da cinque milioni di euro a Vaprio d'Adda. Allora fu un pensionato a portarsi a casa l'ingente somma di denaro.

A Milano vincita di cinque milioni di euro

Agli sgoccioli del 2021, a Milano, un cliente ha vinto a sua volta cinque milioni di euro. Dopo aver comprato un gratta e vinci al Tabacchi Stadio di via Novara, l'avventore si è adoperato per grattarlo con la classica monetina da pochi cent, rimanendo sbalordito. L'uomo, descritto come un giocatore abituale, si è intascato i cinque milioni di euro. Intervistato dal Giorno, il proprietario della tabaccheria Claudio Sobacchi ha detto che "capita che ci si sbagli, che si creda di aver vinto tanto quando non è così. Ma stavolta era vero. Sono felice che abbia vinto lui". Nell'attività sono state diverse le vincite nel corso degli anni ma mai così importanti.