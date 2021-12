Compra un Gratta e Vinci in una tabaccheria di Milano e si aggiudica cinque milioni di euro Vinti cinque milioni di euro in una tabaccheria di via Novara a Milano. Un cliente, comprando un biglietto della serie “100x” ha fatto il famoso “15”. Increduli i gestori dell’attività.

Grande vincita al gratta e vinci in una tabaccheria di Milano dove con un fortunato giocatore ha vinto cinque milioni di euro con un biglietto di una lotteria istantanea della serie "100x". La vincita è arrivata a fronte di una spesa di "appena" 20 euro. Alla tabaccheria Tabacchi Stadio di via Novara, a pochi metri dallo stadio San Siro, e l'ingente somma è stata vinta da un cliente definito come "abituale" dal proprietario dell'attività Claudio Sobacchi. Nelle parole riportate da Il Giorno, Sobacchi ha detto che "capita che ci si sbagli, che si creda di aver vinto tanto quando non è così. Ma stavolta era vero. Sono felice che abbia vinto lui".

Vinti due milioni di euro in una tabaccheria di Senago

Due mesi fa a Senago, in provincia di Milano, un'altra maxi vincita. Un giocatore si è aggiudicato due milioni di euro con un gratta e vinci da dieci euro della serie "Tutto per tutto". Allora, con un post su Facebook, i titolari della tabaccheria Mazzitelli in via Volta in cui è stato venduto il fortunato biglietto si erano detti "increduli". Nello stesso periodo, altri due scommettitori di Castronuovo di Sant'Andrea, nel Potentino, e di San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, si erano portati a casa rispettivamente due milioni di euro, grazie ad un gratta e vini "Milionario maxi" e un milione e novecentomila euro con "Turista per sempre". Quando ci sono vincite così alte, confermate dal sistema, i soldi arrivano in più tranche. Nel caso di "Turista per sempre", un primo accredito è di 300.000 euro, poi ogni mese per vent'anni vengono accreditati sul conto del vincitore seimila euro. Infine, un ulteriore accredito di 100.000 euro.