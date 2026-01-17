Furto nella stanza d’albergo del milanista Füllkrug: bottino da mezzo milione di euro

Niclas Füllkrug

I ladri sarebbero entrati nella stanza d'albergo, con tutta probabilità a conoscenza dell'identità dell'ospite e consapevoli dell'alta probabilità di trovare oggetti di valore. Avrebbero individuato la cassaforte, l'avrebbero forzata e avrebbero fatto sparire tutto: gioielli e orologi, per un valore di mezzo milione di euro. Ricostruzione ancora in corso, per il furto di cui è stato vittima Niclas Füllkrug, il calciatore del Milan, in prestito dal West Ham Utd, e della nazionale tedesca.

Il furto nella struttura di via Masaccio, a Milano, è stato scoperto questa mattina, quando l'attaccante 32enne è rientrato in stanza dove alloggia temporaneamente, ma con tutta probabilità risale alla notte scorsa. E non è escluso che i responsabili fossero appostati in modo da tenere sotto controllo i movimenti di Fullkrug e di eventuali persone con lui. Nell'hotel sono intervenuti gli agenti della Volante e della Scientifica della Questura di Milano.

Nel corso dei sopralluoghi all'interno della stanza sono stati accertati i segni di effrazione sulla cassaforte messa a disposizione del calciatore; i poliziotti hanno acquisito alcune registrazioni della videosorveglianza interna della struttura e si vaglia la possibilità che possano rivelarsi utili per le indagini anche le telecamere installate nelle strade adiacenti all'hotel, che potrebbero avere ripreso movimenti sospetti.