Tenta di rubare 1 milione di euro di gioielli in un hotel in Porta Venezia a Milano: arrestato

Sarebbe entrato di nascosto nella camera d’albergo di un turista americano in Porta Vanezia a Milano e avrebbe tentato di rubare 1 milione di euro di gioielli e orologi. Fermato e arrestato poco dopo.

Un uomo di 36 anni, di origine colombiana, avrebbe tentato di rubare gioielli e orologi, per un valore complessivo pari a 1 milione di euro, dalla stanza di un turista americano ospite di un hotel di lusso in Porta Venezia, in pieno centro a Milano. L'episodio si sarebbe verificato ieri, sabato 14 febbraio, intorno alle 18.

Secondo quanto si apprende, il turista americano sarebbe uscito dalla sua stanza al secondo piano lasciando la porta socchiusa – probabilmente contava di rientrare poco dopo – e proprio in quel momento, con l'aiuto di un complice, si sarebbe introdotto di nascosto il 36enne. L'obiettivo era intascarsi tutti i beni preziosi presenti in camera e scappare senza essere scoperto. Ma il turista americano, tornato in camera nell'arco di pochi minuti, avrebbe colto il ladro in flagranza trovandolo proprio con le mani sui gioielli.

Una volta scoperto, il ladro avrebbe cercato di fuggire ma sarebbe stato bloccato dallo staff dell'hotel e dalla sicurezza allertati dal turista americano. Sul posto poco dopo sarebbero arrivati anche gli agenti della Polizia locale, chiamati immediatamente dall'hotel, e dopo tutti gli accertamenti del caso avrebbero arrestato per furto aggravato il ladro.

Ancora non si sa come mai e a quali condizioni il ladro si trovasse all'interno della struttura. Al momento gli agenti sono impegnati per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza interne all'hotel. Da accertare anche la responsabilità e il ruolo del complice. I gioielli e gli orologi di valore sono stati messi in salvo e sono tornati nelle mani del legittimo proprietario che per quanto accaduto ha potuto contare sul tempestivo aiuto dello staff dell'hotel.