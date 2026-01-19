Furto da mezzo milione al calciatore del Milan Füllkrug: controlli a tappeto sull’hotel in cui alloggia

Niclas Füllkrug

Sono al momento in corso verifiche all'Hotel Melia di via Masaccio, a Milano, dopo il furto da circa mezzo milione di euro denunciato dal calciatore del Milan Niclas Füllkrug. Gioielli e orologi, appartenenti al centravanti tedesco e alla moglie, sono spariti dalla suite in cui il giocatore alloggia dal suo arrivo in città, senza segni di effrazione. Füllkrug ha dichiarato di aver prelevato un orologio dalla cassaforte mercoledì mattina e di essersi accorto del furto soltanto venerdì sera, al rientro dalla trasferta del Milan a Como. Gli accertamenti della polizia prevedono l'analisi dei filmati delle telecamere interne, oltre alla verifica di turni di lavoro e presenze del personale e degli addetti che operano nella struttura. Al momento, non emergono elementi che indichino accessi o movimenti sospetti di persone nei pressi della stanza.

Il furto da mezzo milione, cosa è successo

Ancora non si sa come né quando, i ladri sarebbero entrati nella stanza d'albergo di Niclas Füllkrug all'hotel Melia, con tutta probabilità a conoscenza dell'identità dell'ospite e consapevoli dell'alta probabilità di trovare oggetti di valore. Avrebbero individuato la cassaforte, l'avrebbero forzata e avrebbero fatto sparire tutto: gioielli e orologi, per un valore di mezzo milione di euro. Quando il calciatore del Milan si è accorto del furto ha subito chiamato la polizia. E gli agenti sono ora al lavoro per cercare di recuperare la refurtiva, individuare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Articolo in aggiornamento