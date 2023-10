Finisce fuori strada lungo l’autostrada A1: 43enne ferito e code chilometriche in direzione Milano A causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 6 ottobre, si sono formate code chilometriche lungo l’autostrada A1. Per consentire l’intervento dei soccorsi, la polizia stradale ha bloccato il tratto all’altezza del comune di Massalengo per chi è diretto verso Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 43enne è finito fuori strada lungo l'A1 all'altezza del comune di Massalengo (in provincia di Lodi) nella mattinata di oggi, venerdì 6 ottobre. L'uomo è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale hanno dovuto bloccare il tratto autostradale con direzione Milano. Poco dopo le 12, Autostrade per l'Italia ha segnalato quasi sei chilometri di coda, consigliando agli automobilisti in viaggio verso nord di prendere le uscite Casalpusterlengo e Lodi.

La dinamica dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata del 6 ottobre. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma è apparso subito chiaro come il 43enne abbia fatto tutto da solo. Probabilmente per la velocità elevata o per un momento di distrazione, l'uomo è finito fuori strada con la sua vettura che ne è uscita completamente distrutta.

Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti i dipendenti di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, un'automedica, l'ambulanza della Croce Casalese e l'elisoccorso da Milano che ha trasportato il ferito al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo.

Code chilometriche in direzione Milano

Per consentire gli interventi dei soccorsi, è stato chiuso il tratto con direzione Milano all'altezza del comune di Massalengo, al chilometro 29 dell'autostrada del Sole.

Al momento, Autostrade per l'Italia segnala una coda per sei chilometri per chi viaggia verso nord. Per questo motivo, è stato consigliato agli automobilisti di prendere percorsi alternativi, come le uscite per Casalpusterlengo e Lodi.