Finisce con l’auto contro una cancellata: 35enne grave a Corbetta Un uomo di 35 anni è finito con la sua auto contro una cancellata ed è rimasto gravemente ferito. L’incidente ieri sera a Corbetta, nel Milanese.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, lunedì 7 febbraio, a Corbetta, nel Milanese. Un uomo di 35 anni è rimasto ferito dopo che l'auto che guidava è finita contro una cancellata. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco prima delle 22 in via Giovanni Pascoli. Il 35enne, di cui non sono note le generalità, avrebbe fatto tutto da solo: per cause da accertare ha perso il controllo della sua vettura che è finita fuori strada, schiantandosi contro la cancellata. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo e per aiutare i soccorritori del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso

La gravità delle condizioni del ferito hanno però spinto i soccorritori del 118 a mutare il codice di intervento in rosso. Il 35enne, che nell'impatto ha riportato traumi al torace e alla testa, è stato caricato sull'ambulanza ed è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire per quale motivo l'automobilista abbia perso il controllo della propria vettura.