Festeggiano Halloween in una discoteca abusiva in centro a Milano: denunciata la titolare di uno show room La polizia ha trovato 200 persone all’interno di uno show room di piazza Diaz a Milano che festeggiavano Halloween. La titolare è stata denunciata perché non aveva le autorizzazioni per trasformare quei locali in una discoteca.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 52enne è stata denunciata in quanto legale rappresentante della società che ha allestito una discoteca abusiva all'interno di uno show room in pieno centro a Milano. Gli agenti della Divisione amministrativa sociale della Questura sono intervenuti in piazza Diaz intorno alle 2 della notte tra il 31 e l'1 novembre trovando circa 200 persone all'interno del locale che stavano festeggiando Halloween e un altro centinaio di attesa fuori di poter entrare.

Nella discoteca abusiva c'erano 200 persone e altre 100 erano in fila per entrare

Lo show room in cui era stata allestita la discoteca è un locale di 300 metri quadrati in tutto tra piano terreno e piano interrato. Due sale erano state dedicate al ballo, con tanto di console per dj. All'arrivo degli agenti della polizia e dei vigili del fuoco, c'erano all'interno 200 persone.

All'esterno, invece, c'era una coda di un altro centinaio di giovani che attendevano di poter entrare. La serata sarebbe stata organizzata attraverso il passa parola nei gruppi social, in cui si parlava di una festa di Halloween speciale in cui si pagavano 20 euro all'ingresso.

Leggi anche Accusata dello sfruttamento sessuale delle stagiste, titolare del centro estetico patteggia un anno e 8 mesi

La denuncia alla 52enne e la fine della festa

I poliziotti hanno accertato il fatto che la legale rappresentante della società organizzatrice della serata non avesse la licenza comunale né l'agibilità, oltre ad aver riscontrato numerose violazioni in materia di sicurezza come l'assenza di uscite d'emergenza, l'impianto rilevazione fumi non funzionante e la mancanza di estintori portatili. Così la 52enne è stata denunciata per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

La donna è stata anche sanzionata amministrativamente, mentre la festa è stata interrotta definitivamente visto che non c'erano le condizioni minime per proseguire la serata.