Ferisce la compagna con una bottiglia e poi evade dai domiciliari: rintracciato e arrestato È stato rintracciato l’uomo che aveva ferito al collo la compagna ed era poi evaso dai domiciliari: il 35enne è stato trovato a Cologno Monzese e portato in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha aggredito la compagna con una bottiglia e poi è evaso dagli arresti domiciliari: è questo quanto accaduto ieri, mercoledì 8 giugno, a Cologno Monzese. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo è stato fermato e portato in carcere a Monza: dovrà quindi rispondere delle accuse di lesioni ed evasione. La donna è stata invece trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata in codice giallo: non è in pericolo di vita.

La donna è stata trasferita in ospedale

In base a quanto rivelato a Fanpage.it, il 35enne è stato rintracciato sempre a Cologno. Ieri, intorno alle 13, è arrivata la segnalazione di una donna ferita al collo con una bottiglia di vetro: la 34enne è stata recuperata e immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 che ha poi valutato il trasferimento in ospedale. Contemporaneamente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni: inizialmente era stata diramata la notizia di un uomo barricato in casa che minacciava il suicidio tanto che i vigili del fuoco avevano poi provveduto a togliere il gas dell'edificio.

L'uomo è stato rintracciato e arrestato

I militari però, arrivati anche con un negoziatore, appena riusciti a entrare nell'appartamento non hanno trovato nessuno. Le forze dell'ordine hanno recuperato tre cani di grossa taglia che si trovavano nell'abitazione. Dopodiché hanno immediatamente attivato le ricerche per rintracciare il fuggitivo. In meno di 24 ore, l'uomo è stato trovato e si è proceduto all'arresto: adesso si cercherà di ricostruire l'accaduto e soprattutto capire se, in passato, ci siano state altre violenze.