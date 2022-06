Sesto San Giovanni, ferisce la compagna con una bottiglia e scappa prima che arrivino i soccorsi I carabinieri di Sesto stanno cercando un uomo accusato di aver colpito con una bottiglia la propria compagna. Ricoverata, la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Sesto San Giovanni sono sulle tracce di un uomo accusato di aver ferito la propria compagna con una bottiglia. Secondo quanto riportato dall'Arma, il ricercato ha colpito la donna al collo per poi darsi alla fuga. In un primo momento, al contrario, sembrava che il sospettato si fosse barricato in casa, ma quando i militari sono riusciti a entrare nell'appartamento in cui si è consumata l'aggressione, non l'hanno trovato.

Ferisce la compagna con una bottiglia e scappa

Sul posto quindi sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 che hanno medicato la donna prima di trasferirla al pronto soccorso per ulteriori cure. Fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno perquisito l'abitazione prendendo e portando in sicurezza tre cani di grossa taglia e raccolto la testimonianza della vittima. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, pare che la donna sia stata colpita al collo con la bottiglia al culmine di un lite.

Carabinieri di Sesto San Giovanni sulle tracce dell'aggressore

La vittima avrebbe cercato di fuggire dal suo aggressore rifugiandosi in un appartamento vicino ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e riportata a casa. Poi, ha impugnato la bottiglia e l'ha colpita violentemente prima di darsi alla fuga senza aspettare nemmeno che arrivassero i soccorsi. A recuperare la donna ci hanno pensato i vigili del fuoco che, con l'aiuto di un'autoscala, l'hanno fatta arrivare a terra dal balcone dove si era infine rifugiata. I carabinieri sono sulle tracce dell'uomo che nel frattempo si è reso irreperibile.