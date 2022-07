Accoltella la compagna e poi scappa: rintracciato in una stazione di pullman, arrestato A Brescia, un uomo ha accoltellato la compagna al culmine di un litigio: il 37enne è poi scappato ed è stato rintracciato in una stazione di pullman.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È stato rintracciato in una stazione di pullman, l'uomo che avrebbe accoltellato la compagna e che poi è fuggito: l'episodio si è verificato nella notte tra ieri, domenica 3 luglio, e oggi, lunedì 4 luglio a Brescia. La donna non si trova fortunatamente in pericolo di vita. In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", i due avevano anche una bimba insieme. Si tratta quindi dell'ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna, episodi che sembrerebbero continuare a crescere in maniera inesorabile.

La donna aiutata e salvata dai vicini di casa

Sono ancora pochi i dettagli relativi a questa terribile vicenda. L'episodio si è verificato in via Diaz attorno alle 3.20 di notte. La violenza, anche in questo caso, è arrivata al culmine di un litigio. A dare l'allarme è stata proprio la donna. La quarantacinquenne ha infatti chiesto aiuto ai vicini. Sono stati loro a chiamare i carabinieri: i militari di Brescia sono quindi arrivati in casa insieme agli operatori sanitari del 118. Questi ultimi, dopo averle fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferire la donna in ospedale. Per il momento non emergono dettagli circa episodi simili avvenuti in passato.

L'uomo arrestato in una stazione di pullman

La piccola invece non sarebbe stata vittima di alcuna violenza. I carabinieri si sono dati subito da fare per rintracciare l'uomo, un 37enne: lo hanno cercato per tutta notte per poi trovato a Ventimiglia, in una stazione di pullman. Probabilmente stava cercando di passare la frontiera sfuggendo così alle accuse. I militari lo hanno così arrestato e adesso rischia un'accusa di tentato omicidio.