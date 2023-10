Ferì due educatori in una casa di accoglienza: arrestato un 17enne per tentato omicidio Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per il tentato omicidio di un direttore di un centro di accoglienza e di un educatore che erano intervenuti per difendere un minore straniero non accompagnato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di un ragazzo di 17 anni che è accusato del tentato omicidio del Direttore del centro d'accoglienza Casa della Solidarietà, che si trova in via Saponaro al civico 40, e di un operatore della struttura.

A settembre era stato arrestato un altro ragazzo

Le indagini, che sono state condotte dai carabinieri della stazione Gratosoglio, hanno già portato all'arresto di un altro ragazzo che è avvenuto lo scorso 13 settembre.

I fatti che sono stati contestati a entrambi risalgono a due mesi prima e precisamente alla sera del 19 luglio quando in un campo di calcio dell'oratorio della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, che si trova in via Saponaro al civico 28, insieme ad altri 4 giovani, hanno minacciato con un coltello il Direttore e un educatore che poi hanno colpito con bastoni, calci e pugni.

Il 17enne è stato portato al Beccaria

Le due vittime erano intervenute per difendere un minore straniero non accompagnato, ospite della struttura, che era stato minacciato dal gruppo. Il Direttore è stato colpito al volto con un bastone: gli sono state provocate ferite potenzialmente letali. L'educatore è stato invece colpito con calci e pugni. Anche a lui sono state provocate ferite potenzialmente letali.

Il 17enne è stato portato al carcere minorile Beccaria di Milano dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri tre giovani che hanno partecipato con lui all'aggressione, sono stati per il momento deferiti in stato di libertà.