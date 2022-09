Fedez dona 130.000 euro al Comune di Rozzano per creare un nuovo parco dello sport Una donazione di 130.000 euro al Comune di Rozzano per la creazione di un parco dello sport. È questa l’ultima iniziativa di Fedez che, tramite la sua fondazione, vuole dare una mano al suo comune d’origine.

Continuano gli atti di filantropia e beneficenza di Fedez. L'artista milanese, originario di Rozzano, ha donato questa mattina 130.000 euro al Comune di provenienza tramite la Fondazione Fedez E.T.S.. Il giudice di X Factor ha deciso di dare una mano concreta alla cittadina alle porte di Milano per la realizzazione del nuovo parco dello sport che sarà dotato di uno skatepark di circa 2.000 metri quadrati, di un’area multifunzione per il calcetto, una per la pallavolo e la pallacanestro e diverse attrezzature sportive. All'interno del parco ci sarà poi un’area dedicata al parkour.

Fedez dona 130.000 euro al Comune di Rozzano: Sono emozionato

Fedez ha commentato l'ingente donazione di denaro dicendosi "particolarmente emozionato" poiché "felice di poter sostenere Rozzano, luogo che mi ha visto crescere". L'artista ha spiegato di credere che "sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici. E, oggi più che mai, è importante creare degli spazi che permettano alle persone di riunirsi e di stare insieme per ritrovare il valore della socialità". Nell'idea di Fedez e dell'Amministrazione, il nuovo parco dello sport sarà un luogo "in cui i ragazzi potranno fare sport e divertirsi. I progetti di riqualificazione urbana sono importanti per portare nuova linfa

nelle periferie".

Il sindaco di Rozzano: Un aiuto generoso

Soddisfatto anche il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti che ha voluto ringraziare "sentitamente Fedez per la sponsorizzazione di questo importante progetto pubblico". Il primo cittadino di Rozzano ha poi sottolineato che "con il suo generoso aiuto, Fedez fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini". Il parco sorgerà tra il parcheggio auto di piazza Foglia e l'istituto comprensivo di viale Liguria.