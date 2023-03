Fanno sesso in auto, un residente interviene per farli smettere e parte la rissa: un ferito e un querelato Una coppia si era messa a fare sesso in auto in una zona abitata di Cologno Monzese. Un residente è intervenuto per farli smettere, ma è iniziato un parapiglia con il 50enne uscito dalla vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Avevano parcheggiato in una traversa di via Milano, a Cologno Monzese. L'intento era quello di appartarsi in tutta tranquillità per lasciarsi andare allo scambio di effusioni amorose. Il problema, però, è che l'orario scelto non gli garantiva il favore delle tenebre, visto che erano le 16, e che nemmeno la zona che avevano scelto era particolarmente indicata. A pochi metri di distanza, infatti, c'erano diverse abitazioni. È stato proprio un residente, accortosi di quanto stava accadendo in quella vettura, a intervenire. Il bilancio finale conta di un ferito e di un indagato per lesioni.

Il parapiglia fuori dall'auto

Il residente si era avvicinato all'auto per chiedere a quei due impegnati a fare sesso alla luce del sole e davanti a delle abitazioni di andarsene. Non era d'accordo, però, l'uomo 50enne che è uscito dalla vettura con i pantaloni ancora abbassati. Tra i due sarebbe nato un parapiglia nel quale sembra aver avuto la peggio proprio quello mezzo svestito.

Per questo motivo, il 50enne ha querelato quel residente che lo aveva disturbato accusandolo di averlo aggredito e di averlo colpito con una testata.

La versione del colognese

Tuttavia, come riferito dall'avvocato Vincenzo Barbarisi che assiste il residente di Cologno Monzese, due testimoni avrebbero assistito alla scena e sarebbero pronti a dichiarare una versione opposta della faccenda. Ovvero, pare in realtà che sia stato il 50enne con i pantaloni abbassati ad aggredire il colognese.

Uscito dall'abitacolo, però, quei pantaloni lo avrebbero fatto inciampare nell'intento di avventarsi sul rivale. Perdendo l'equilibrio, sarebbe caduto e in questo modo avrebbe battuto la testa. Questa è la versione del residente, che potrebbe presentare a sua volta una denuncia per aggressione e atti osceni in luogo pubblico.