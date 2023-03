Scontro tra auto e moto a Varenna: muore un uomo, tre le persone ferite Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un violento scontro con un’auto mentre era in sella alla sua moto nel comune di Varenna, in provincia di Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente oggi domenica 19 marzo lungo la statale del lago di Como: all'altezza di Varenna, nel Lecchese, un'auto e una moto si sono scontrati in modo violento verso le 14.45. Nell'impatto è morto un uomo di 64 anni di Camparada, in provincia di Monza e Brianza.

La dinamica dell'incidente

L'uomo è stato soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. Secondo una prima ricostruzione la moto è andata a schiantarsi contro un'auto in fase di manovra. Per l'uomo di 64 anni purtroppo non c'è stato più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Altre tre persone sarebbero rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri: il traffico è stato completamente bloccato per permettere l'arrivo dei soccorsi giunti anche in elicottero.