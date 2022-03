Facciata in vetro di un edificio crolla sulle auto a Settimo Milanese La facciata in vetro di un edificio in disuso è crollata sulle auto a Settimo Milanese (Milano); non si registrano feriti, sul posto i Vigili del Fuoco.

A cura di Nico Falco

Parte della facciata in vetro di un edificio dismesso è improvvisamente crollata nel tardo pomeriggio di oggi a Settimo Milanese, provincia di Milano: la pioggia di schegge e lastre spezzate è finita sui marciapiedi e sulle automobili parcheggiate accanto al palazzo, ma per fortuna in quel momento non c'erano passanti e non si registrano feriti.

L'incidente intorno alle 20:40 di oggi, 19 marzo, in via Filippo Turati, al civico 8. La struttura interessata dal crollo, una volta utilizzata da una banca, sarebbe in disuso da poco meno di 10 anni; negli ultimi tempi sono in corso lavori di ristrutturazione dello stabile. A cedere, parzialmente, la parete che dà sulla strada, composta interamente da infissi e pannelli di vetro. Il crollo, stando alle prime risultanze, avrebbe interessato gli infissi: la struttura si sarebbe piegata e le lastre di vetro si sarebbero di conseguenza spaccate.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area. Il cedimento ha investito diverse automobili che si trovavano parcheggiate accanto alla struttura, distruggendole; al momento del crollo i veicoli erano tutti vuoti e non c'erano passanti in strada. I vigili del fuoco hanno controllato anche l'interno della struttura, per verificare l'eventuale presenza di feriti. I motivi del crollo non sono ancora chiari: possibile che la vetrata abbia ceduto per via della mancata manutenzione, ma sono in corso accertamenti per capire se, al contrario, sia stata danneggiata volontariamente. Non si esclude, infine, che il crollo possa essere stato causato dai lavori di ristrutturazione in corso.