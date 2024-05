Fa un sorpasso azzardato e uccide due sposi di ritorno dal viaggio di nozze: condannato a 5 anni

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Una pena arrivata dopo nove anni. Rubil Behiri andrà in carcere per aver ucciso una giovane coppia di sposini. Nel 2015, infatti, aveva provocato un incidente stradale che era costato la vita a Michela Furnari e Mario Cocco, novelli sposi di Cairate, in provincia di Varese. Erano appena tornati dal loro viaggio di nozze quando sono stati investiti dall'auto di Behiri mentre erano a bordo del loro scooter. Oggi, martedì 21 maggio, l'uomo è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio e dovrà scontare 5 anni per omicidio colposo.

Gli sposini e il tragico incidente

Michela Furnari e Mario Cocco, rispettivamente di 38 e 36 anni, erano appena tornati dal loro viaggio di nozze e abitavano nella frazione di Cairate di Boladello, in provincia di Varese. Era la sera dell'11 luglio 2015 e gli sposini stavano viaggiando sul loro scooter quando una Ford Focus li ha investiti in uno scontro frontale. L’urto, avvenuto in prossimità del sottopasso dell’autostrada A8, in territorio di Fagnano Olona, non ha lasciato scampo ai due coniugi, sbalzati a terra sull’asfalto dopo un volo di alcune decine di metri.

Alla guida della vettura si trovava un 23enne di origini albanesi, Rubil Behiri (che oggi di anni ne ha 32). Secondo alcuni testimoni, presenti sul luogo e nel momento in cui è avvenuto l'incidente, il ragazzo aveva fatto un sorpasso azzardato complicato anche dalla scarsa visibilità. Tanto da non aver visto lo scooter che stava percorrendo la stessa direttrice dell'auto. Lo ha preso in pieno e ha stroncato la vita di una giovane coppia.

La vicenda giudiziaria

Durante il processo a suo carico, Rubil Behiri era risultato sotto effetto di cocaina in quella sera di luglio, quando ha investito i due novelli sposi (sono stati trovati 450 nanogrammi di coca per millimetro nel suo sangue). Nel 2020, dopo due richieste di patteggiamento, entrambe rifiutate, la Procura di Busto Arsizio aveva chiesto 6 anni di reclusione. Il giudice, però, aveva inflitto una pena di 9 anni da passare in carcere con l'aggiunta della revoca della patente.

L'iter giudiziario era poi proseguito. Behiri è stato libero fino ad oggi quando i carabinieri della Compagnia di Legnano sono andati a prenderlo sul luogo di lavoro, a Nerviano. Alla fine, il giovane che 9 anni fa aveva provocato la morte della coppia di sposi, dovrà scontare 5 anni nel carcere di Busto Arsizio per omicidio colposo.