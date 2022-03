Fa oltre 900 chilometri, da Bari alla Brianza, per accoltellare la moglie da cui si sta separando Un uomo di 54 anni ha percorso oltre 900 chilometri, da Bari a Limbiate, per cercare di uccidere la moglie dalla quale si stava separando.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Ha percorso oltre 900 chilometri, da Bari a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, per cercare di uccidere la moglie dalla quale si stava separando. Per fortuna l'uomo, un 54enne, non è riuscito nel suo intento: ha accoltellato la donna alla schiena ma la moglie è riuscita a dare l'allarme e, anche se ha riportato gravi ferite, non è in pericolo di vita.

L'uomo ha fatto un viaggio di oltre nove ore per cercare di uccidere la moglie

Le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Desio, che hanno arrestato l'uomo e stanno conducendo le indagini sull'accaduto, raccontano di un piano ben studiato da parte del 54enne, di un lucido disegno che sgombra il campo da una parola abusata nei casi di violenza contro le donne e di femminicidio: raptus. Non è stato di sicuro un raptus ciò che ha spinto il 54enne a intraprendere un viaggio di oltre nove ore e poi ad attendere la moglie in un parcheggio pubblico vicino alla sua abitazione, aspettando che uscisse di casa per recarsi al lavoro per aggredirla alle spalle e colpirla più volte con un coltello a serramanico. Non è stato un raptus la decisione di portare con sé l'arma con la quale, evidentemente, aveva ben chiara l'intenzione di uccidere la moglie, domiciliata ormai da anni a Limbiate.

Sono state le urla della donna, nel cuore della notte, ad allarmare alcuni residenti di Limbiate che hanno subito chiamato il 112. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e ha consentito di prestare i primi soccorsi alla donna e di bloccare e arrestare il marito: l'uomo è stato trovato mentre vagava nella zona con le mani e i vestiti sporchi di sangue e con ancora addosso il coltello utilizzato per ferire la moglie. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata ricoverata in codice rosso: ha riportato gravi ferite, ma non è fortunatamente in pericolo di vita ed è ora affidata ai medici della struttura. Il marito è invece stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio: nei prossimi giorni verrà interrogato.