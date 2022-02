Allerta meteo gialla in Lombardia, lunedì 21 febbraio venti forti: raffiche oltre i 70 chilometri A partire dalle 9 di domani, lunedì 21 febbraio, la Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per forti raffiche di vento.

A cura di Redazione Meteo

In arrivo il maltempo a Milano e in Lombardia: nella giornata di domani, lunedì 21 febbraio 2022, la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalle ore 9 del mattino e fino almeno alle prime ore di martedì 22 febbraio. Sul territorio regionale sono previste infatti forti raffiche di vento provenienti da Nordovest che al mattino toccheranno i 50 chilometri orari, mentre nel primo pomeriggio raggiungeranno anche i 60-70 chilometri all'ora, soprattutto sui settori occidentali della regione, dove il vento potrà assumere anche carattere di Favonio. Dopo una leggera attenuazione nel pomeriggio, i fenomeni ventosi si riacutizzeranno a patire dalla sera e dureranno fino al mattino di martedì.

Allerta meteo, nessuna chiusura prevista in Lombardia

Non sono previste chiusure in Lombardia, ma la Protezione Civile regionale raccomanda ai cittadini di non sostare sotto gli alberi (in strada oppure nei parchi e nei cimiteri cittadini), oppure sotto impalcature, dehors e tende; si raccomanda, inoltre, di mettere in sicurezza tutti gli oggetti all'esterno di balconi e terrazzi che potrebbero facilmente cadere in strada a causa delle forti raffiche di vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile lombarda sarà attivo dalle ore 9 di domani per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi.

Meteo Milano, da martedì sole e caldo

Il maltempo è destinato a durare poco, almeno a Milano. Già dalla giornata di martedì 22 febbraio, almeno sul capoluogo campano, tornerà infatti il sole, accompagnato dalle alte temperature: attese una massima di 18 gradi e una minima di 9 gradi.