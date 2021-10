Exit poll elezioni Milano 2021, quando arrivano e a che ora inizia lo spoglio Alle 15 di oggi chiudono i seggi e si conclude il primo turno delle elezioni comunali 2021 a Milano. Subito dopo arriveranno i primi exit e instant poll e in seguito le proiezioni statistiche sui risultati reali. Dalle 15 parte infatti anche lo spoglio delle schede elettorali: in serata si dovrebbe sapere se uno dei 13 candidati sindaco sarà eletto al primo turno, o se servirà il ballottaggio.

A cura di Francesco Loiacono

Ormai ci siamo: a breve i milanesi sapranno se ci sarà un sindaco eletto al primo turno delle elezioni comunali 2021 o se per decidere il nuovo primo cittadino milanese sarà necessario il ballottaggio tra i due più votati, previsto eventualmente per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, chiuderanno infatti i seggi, che sono stati riaperti oggi alle 7 dopo il primo giorno di voto tenutosi ieri.

A che ora arrivano gli exit poll per le elezioni a Milano

A partire dalla chiusura dei seggi, le diverse trasmissioni televisive dedicate alle elezioni amministrative 2021 inizieranno a diffondere i primi exit poll, ossia interviste realizzate agli elettori all'uscita da alcune sezioni "campione". Quindi saranno pubblicati anche altri sondaggi, come instant poll (interviste lampo agli elettori nei giorni del voto). Solo in seguito arriveranno anche le prime proiezioni, che sono elaborazioni statistiche basate sui risultati reali sempre di alcune sezioni campione, e sono più affidabili di exit e instant poll.

Quando inizia lo spoglio delle schede elettorali

Lo spoglio delle schede elettorali a Milano inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 15 di oggi. Non essendoci altre elezioni in contemporanea (ad esempio le suppletive, come in altri Comuni), si procederà subito con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco e del Consiglio comunale e quindi con quelle relative ai presidenti e consiglieri dei nove Municipi. I risultati definitivi potrebbero arrivare già nella serata di oggi, anche perché a Milano si profila una corsa molto polarizzata tra i due candidati più favoriti tra i 13 in totale che si sono presentati alle elezioni.