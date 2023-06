Esce di strada e finisce con l’auto nella scarpata: si indaga sulla dinamica A Roè Volciano (Brescia) una donna è finita fuori strada: la sua automobile è finita in una scarpata tra gli alberi.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un terribile incidente a Roè Volciano (Brescia). Nella notte tra sabato 24 giugno e domenica 25 giugno, una donna è finita fuori strada in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno svolto tutte le operazioni di recupero. La donna fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

L'automobile è finita in una scarpata

La dinamica è ancora incerta. Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la donna fosse alla guida della sua automobile e sia finita in una scarpata facendo quindi un volo di diversi metri. Fortunatamente gli alberi hanno fermato la sua corsa altrimenti sarebbe finita nel fiume. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla e hanno recuperato la conducente.

La donna è stata salvata e portata in ospedale

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Dopo averle fornito le prime cure, hanno deciso di portarla all'ospedale di Gavardo. Qui ha svolto tutti gli accertamenti necessari a capire che tipo di ferite avesse riportato. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine cercheranno di capire cosa possa essere successo.

Bisognerà infatti comprendere se all'origine dell'incidente ci sia stato un malore, un colpo di sonno o un malfunzionamento all'automobile. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.