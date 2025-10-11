Esce di casa e non torna, scomparsa Antonia Bianchi a Faggetto Lario dal 2 ottobre: sospese le ricerche

Antonia Bianchi (foto da Facebook)

Sono state sospese definitivamente le ricerche di Antonia Bianchi, scomparsa lo scorso 2 ottobre dalla frazione di Molina a Faggeto Lario (in provincia di Como). La 93enne era uscita di casa, nella frazione Molina, per andare verso Palanzo, altra piccola frazione. Da quel giorno, però, nessuno l'ha più vista. Le operazioni sono state condotte tra il 4 e l'8 ottobre da forze dell'ordine, vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari. Il Comune, attraverso un post su Facebook pubblicato oggi, sabato 11 ottobre, ha comunicato l'esito negativo delle indagini che si sono estese anche nei comuni limitrofi: "Sono state perlustrate e battute numerose aree", si legge, "continuiamo e continueremo a sperare e cercare, insieme. Antonia rimane nella testa e nel cuore di tutti noi".

Stando a quanto ricostruito, Bianchi era uscita di casa a Molina la mattina del 2 ottobre dirigendosi verso Palanzo. Della 93enne, però, nessuno ha avuto più notizie e il Comune di Faggeto ha pubblicato diversi appelli rivolti alla cittadinanza affinché chiunque avesse sue informazioni le comunicasse alle forze dell'ordine. Alle ricerche, iniziate il 4 ottobre, hanno partecipato i carabinieri della Stazione di Pognana Lario, la protezione civile, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le unità cinofile, il nucleo provinciale battitori, il gruppo trial e i volontari delle squadre Sar.

In cinque giorni, le forze dell'ordine hanno analizzato i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza sia pubbliche che private nella speranza che queste potessero aiutare a ricostruire gli spostamenti della donna. È stato chiesto anche ai possessori di baite e piccoli rifugi della zona di verificare se la 93enne si fosse persa nel bosco e alla commissione Turismo di verificare i check-out dei turisti per accertare se qualcuno potesse aver offerto un passaggio in auto a Bianchi. Di lei, però, non è stata trovata alcuna traccia.

Con un post su Facebook, il Comune di Faggeto Lario ha comunicato la decisione di sospendere definitivamente le ricerche dell'anziana. L'amministrazione comunale ha voluto "esprimere profonda gratitudine ai numerosi volontari che, nonostante il periodo di intenso impegno per altre emergenze, hanno partecipato con dedizione, professionalità e solidarietà, unendosi alle altre forze in campo. Questi giorni hanno dimostrato ancora una volta la forza della nostra comunità, capace di unirsi davanti alle difficoltà con cuore, partecipazione e speranza".