Trova la madre morta a terra e lancia l’allarme: aperta un’indagine per capire le cause del decesso

Nella notte di sabato 18 ottobre 2025 una donna di 54 anni ha chiamato il 118 per chiedere l'intervento degli operatori sanitari dopo che a Rovenna, frazione di Cernobbio, comune in provincia di Como, ha trovato la madre a terra priva di sensi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato subito i medici e i paramedici, ma nonostante il loro tempestivo intervento per la donna non c'è stato più nulla da fare.

Ricapitoliamo. L'intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato all'interno di un'abitazione che si trova in via Umberto I al civico 36. La vittima, un'anziana di 85 anni, è stata trovata morta per cause ancora non del tutto chiare. La Procura di Como ha infatti aperto un fascicolo d'indagine per accertarle. Necessaria sarà quindi l'autopsia. Al momento, tra le ipotesi al vaglio c'è quella della caduta da una scala. Questa è stata infatti trovata nel soggiorno e il corpo era poco lontano. È possibile quindi che sia caduta mentre scendeva o saliva i gradini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Como e del Nucleo Investigativo che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

La figlia di 54 anni, che viveva insieme alla madre, è stata ascoltata il giorno successivo. I militari le hanno chiesto maggiori dettagli sulle circostanze del ritrovamento e sui momenti precedenti al decesso. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli sull'accaduto.