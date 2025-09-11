Chi era la donna morta in casa: la figlia avrebbe nascosto il corpo per mesi

Francesca Pettinato, donna di 101 anni, sarebbe morta e sarebbe stata nascosta da sua figlia per più di un anno in casa. Le autorità svolgeranno l’autopsia sul corpo della vittima per accertare le cause della morte.

Immagine di repertorio

Si chiamava Francesca Pettinato e aveva 101 anni. È questa l'identità dell'anziana signora trovata mummificata a letto sotto un cumulo di coperte. La figlia l'avrebbe nascosta per più di un anno all'interno del loro appartamento, all'interno del palazzo civico 2 di via Alcide de Gasperi, nei pressi dello stadio di Bergamo.

Nata nel 1923, della signora non si avevano informazioni da mesi. Alcune fonti sentite da Fanpage.it dichiarano che il fratello, residente a Genova, avrebbe dichiarato che non parlava con la madre da tempo e che le comunicazioni avvenivano solo tramite la sorella. L'uomo infatti era convinto che sua madre fosse viva. La figlia invece, confusa al momento delle domande, avrebbe ammesso che la morte della madre risalirebbe al 17 settembre dell'anno scorso. La donna però, non è stata in grado di indicarne le cause.

La vicenda

Ieri pomeriggio, mercoledì 10 settembre, una donna di 101 sarebbe stata ritrovata mummificata sul letto del suo appartamento sotto un cumulo di coperte. La figlia, una 60enne dipendente pubblica all'Inail, l'avrebbe tenuta nascosta per più di un anno in casa.

L'allarme è scattato dopo una chiamata alle forze dell'ordine da parte del fratello della donna, preoccupato dal fatto che non riuscisse a contattarla. Nello stesso momento sarebbe arrivata anche una segnalazione dei vicini per cattivi odori. Era da tempo che gli inquilini segnalavano alla Questura la presenza di malodori nel condominio, evidenziando il sospetto di qualcosa di strano nell'appartamento.

La polizia, accorsa nell'appartamento di via Alcide de Gasperi 2, ha trovato il cadavere della donna sotto le coperte. La figlia invece è attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII: ancora nessun provvedimento nei suoi confronti.

La casa è al momento posta sotto sequestro dagli agenti della Scientifica e della Squadra mobile.

Continuano le indagini, la salma dell'anziana è a disposizione dell'autorità per poter svolgere l'autopsia. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.