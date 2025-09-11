Nasconde il corpo della madre per un anno in casa, le telefonate del fratello e gli esposti dei vicini: cosa sappiamo

Una donna ha tenuto nascosta la madre morta in casa per almeno un anno. L’altro figlio avrebbe dichiarato che pensava che fosse viva. Come spiegato a Fanpage.it era tempo che i vicini di casa segnalavano cattivi odori provenienti dall’appartamento.

Immagine di repertorio

Una donna di 60 anni ha tenuto nascosta per almeno un anno la madre morta in casa, ritrovata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 settembre, mummificata sotto un cumulo di coperte nell'appartamento dove le due convivevano. Era da tempo che i vicini sospettavano qualcosa di strano. Dopo varie segnalazioni alla Polizia per cattivi odori e la chiamata del fratello preoccupato di non sentirle, è stato ritrovato il cadavere.

La vicenda

Una donna di 101 anni è stata ritrovata mummificata sul letto del suo appartamento di via De Gasperi, nei pressi dello stadio di Bergamo. Il sospetto è che fosse morta da molto più tempo, ma che la figlia, dipendente pubblica della città, abbia nascosto tutto. Dell'anziana signora non si avevano notizie ormai da mesi.

In passato, come rivelato a Fanpage.it, i vicini di casa avevano già fatto delle segnalazioni alla Questura sulla presenza di malodori nel condominio, evidenziando che ci potesse essere qualcosa che non andava all'interno dell'appartamento. Ieri, con l'arrivo della nuova segnalazione, coincisa con l'allarme del fratello, che non riusciva a contattare la sorella da giorni, la Polizia bergamasca ha deciso di intervenire immediatamente.

L'appartamento è ora posto sotto sequestro dagli agenti della Scientifica e della Squadra mobile. Si attende l'autopsia sul corpo dell'anziana per chiarire la vicenda.

I rapporti tra il figlio e la madre

Fonti hanno rivelato a Fanpage.it che il fratello avrebbe dichiarato che non parlava con la madre da tempo e che le comunicazioni avvenivano solo tramite la sorella. Quello che è certo è che l'uomo era convinto che la madre fosse viva. La figlia invece, avrebbe ammesso che la morte della madre risalirebbe a qualche mese prima, senza essere in grado di indicarne le cause o la data precisa.

La figlia è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria. Per il momento non sono stati adottati provvedimenti nei suoi confronti.

Continuano gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.