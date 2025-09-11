Tiene nascosto il corpo della madre in casa per più di un anno: indagata la figlia

La donna che ha tenuto nascosto in casa il corpo di sua madre dall’anno scorso è indagata per occultamento di cadavere. Nelle prossime ore ci sarà l’autopsia sul corpo della donna. Secondo le dichiarazioni della figlia, sarebbe morta il 17 settembre 2024.

Immagine di repertorio

La donna che ha tenuto nascosto in casa il corpo della madre per più di un anno è indagata per occultamento di cadavere. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo della madre, che stando alle dichiarazioni della figlia, sarebbe morta il 17 settembre scorso. La Procura ha aperto un fascicolo sulla base delle indagini effettuate dalla Polizia, in particolare dalla Squadra mobile e dalla Scientifica. L'abitazione di via de Gasperi è attualmente sotto sequestro, così come i due box di pertinenza.

Cos'è successo

La vicenda è iniziata ieri pomeriggio quando una donna di 101 anni, di nome Francesca Pettinato, è stata ritrovata mummificata sul suo letto sotto un cumulo di coperte. La figlia di 60 anni, che lavora come dipendente pubblica all'Inail di Bergamo, l'avrebbe tenuta nascosta per più di un anno in casa.

Il fratello della donna, preoccupato dal fatto che non ricevesse un suo messaggio da giorni, avrebbe contattato le forze dell'ordine. Nello stesso momento sarebbe arrivata la segnalazione dei vicini di casa per cattivi odori provenienti dall'appartamento. Secondo alcune fonti sentite da Fanpage.it, era da tempo che gli inquilini segnalavano alla Questura la presenza di malodori nel condominio.

La polizia, arrivata immediatamente nell'appartamento di via de Gasperi 2, ha trovato il corpo della donna nascosta sotto le coperte. La figlia è attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le indagini in corso dovranno confermare se la donna abbia continuato a percepire la pensione dell'anziana madre oltre che chiedere la 104 per assisterla. Come dichiarato dalla stessa figlia, interrogata in uno stato di confusione, la madre sarebbe morta il 17 settembre dell'anno scorso. L'esame dell'autopsia, fissato nelle prossime ore, confermerà la versione e le tempistiche dichiarate.