Entra ubriaco in un locale, molesta verbalmente la barista e poi le sferra un pugno in faccia: arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo che ha molestato verbalmente e picchiato una barista in un locale. Poco dopo, è entrato in un negozio che vende prodotti etnici e ha picchiato un uomo con una sbarra di metallo.

Prima l'ha molestata con frasi volgari, poi le ha sferrato un pugno in faccia ed è andato via: questo è quanto accaduto a Gallarate, comune della provincia di Varese, nella serata di mercoledì 29 luglio a una dipendente di un bar. Gli agenti della polizia di Stato sono riusciti poi a individuare il presunto responsabile e ad arrestarlo. Fortunatamente la donna non ha riportato gravi lesioni.

L'episodio è accaduto attorno alle 18:50. Gli agenti sono stati contattati perché era stata segnalata una lite all'interno di un negozio che vende prodotti etnici. Appena arrivati, hanno trovato un uomo con una ferita alla testa e gli abiti completamente sporchi di sangue. Chi lo aveva colpito, era però scappato. I poliziotti hanno così delimitato l'area. Questo gli ha permesso di rintracciare e bloccare il presunto aggressore, un 34enne, mentre cercava di scappare.

Appena identificato, hanno scoperto che su lui pendeva già una misura cautelare agli arresti domiciliari perché accusato di evasione, lesioni personali aggravato dall'uso di un oggetto atto ad offendere nei confronti di un uomo e lesioni personali nei confronti di una donna.

Le indagini sull'accaduto al negozio di prodotti etnici sono consistite nella raccolta di testimonianze e nell'acquisizione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza. I filmati hanno permesso di scoprire che, poco prima della discussione, il 34enne – probabilmente ubriaco – era entrato in un bar vicino. Lì, aveva infastidito la barista rivolgendole frasi volgari. La donna lo aveva minacciato di chiamare la polizia. A quel punto, l'uomo le ha sferrato un pugno in pieno viso per poi scappare non appena un cliente ha preso le difese della donna. Poco dopo, è entrato nel negozio e ha aggredito un uomo con una sbarra metallica lasciata vicino alla cassa: con l'oggetto lo ha colpito violentemente alla testa.

Alla luce di tutti questi elementi, il 34enne è stato arrestato. Oggi, venerdì 31 luglio, si è svolto il processo per direttissima. Al termine, il giudice ha convalidato l'arrestato e disposto la misura di custodia cautelare in carcere. È stato così trasferito nel carcere di Busto Arsizio.