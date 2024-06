Entra in un bar e chiede droga a un ragazzo, poi lo aggredisce con un coccio di vetro perché non ce l’ha

Un 26enne ha aggredito con un coccio di vetro un giovane che non gli avrebbe dato la droga perché non ce l’aveva. Arrestato per lesioni aggravate. La vittima se la caverà con una prognosi di 14 giorni.