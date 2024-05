video suggerito

Massacrato con mazze da baseball dalla gang "Latin King" per aver baciato una ragazza in discoteca: un arresto Un ragazzo di 27 anni è stato vittima di un pestaggio con mazza da baseball da parte della gang "Latin King" di Cologno Monzese: è stato aggredito per un bacio che aveva dato a una ragazza alcuni giorni prima in una discoteca di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 23 anni appartenente alla gang "Latin King" di Cologno Monzese è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Il giovane è ritenuto il responsabile di una violenta aggressione, con rapina e lesioni aggravate, commessa la sera dello scorso 8 gennaio, in via Piave a Vimodrone: la vittima era un peruviano (così come l'arrestato) di 27 anni e sarebbe stato colpito dal 23enne per gelosia nei confronti di una ragazza.

Stando alle indagini anche dei militari della stazione di Vimodrone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, l'arrestato avrebbe colpito la vittima con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti. Un attimo dopo altri quattro ragazzi lo hanno colpito alle spalle impugnando alcune mazze da baseball. Una di queste era stata trovata spezzata sul posto dell’aggressione e sottoposta quindi a sequestro.

La gang aveva preso a pugni e schiaffi la vittima fino a derubarlo del telefono cellulare. La vittima, a seguito della violenta aggressione, era stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale: era stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni a causa dei traumi subiti. Il movente di una simile aggressione sarebbe stata appunto la gelosia per un bacio tra il giovane aggredito ed una ragazza alcuni giorni prima in una discoteca di Milano. Ora il Tribunale di Monza ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere, ed eseguito dai carabinieri, nei confronti del 23enne.