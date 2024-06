video suggerito

Ragazzo picchiato e rapinato appena sceso dal treno: arrestato un 18enne Un ragazzo è stato picchiato e rapinato appena sceso da un treno a Desio (Monza e Brianza): uno degli autori è stato arrestato, l'altro è ancora ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di sabato 8 giugno un ragazzo è stato picchiato e rapinato appena sceso da un treno alla stazione di Desio, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Ad aggredirlo sarebbero stati due coetanei. Uno dei due è stato arrestato e l'altro, invece, è ricercato.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due rapinatori hanno individuato la vittima, che si trovava con un amico, sul treno. Hanno atteso che i due scendessero dal convoglio e poi lo hanno avvicinato e picchiato. Lo hanno colpito con calci e pugni e gli hanno stappato una catenina d'oro. Dopo l'aggressione, ovviamente, sono scappati. La vittima ha subito chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari che hanno svolto immediatamente tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La vittima ha ricevuto tutte le cure del caso: non sembrerebbe essere in pericolo di vita né ha riportato gravi ferite. Ha fornito la propria descrizione degli autori della violenza. Sono subito partite le ricerche. Poco dopo hanno individuato un giovane, un diciottenne che è residente a Cinisello Balsamo (Milano): trasferito in caserma, dove è stato sottoposto a tutti gli approfondimenti del caso, è stato scoperto che ha alle spalle diversi precedenti. È stato quindi arrestato e trasferito in carcere. Il complice, invece, è ancora ricercato. La refurtiva non è stata ancora recuperata.