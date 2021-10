Elezioni Milano, gli orari di apertura e chiusura dei seggi nei due giorni del voto Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a Milano si vota per le elezioni comunali. Oltre un milione di milanesi sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco, il nuovo Consiglio comunale e anche presidenti e consiglieri dei nove Municipi cittadini. Ecco tutte le informazioni sugli orari di apertura dei seggi nei due giorni del voto.

A cura di Francesco Loiacono

Ci siamo: domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni comunali a Milano. Tredici i candidati sindaco che si sfidano per la indossare la fascia tricolore a Palazzo Marino: tra loro c'è anche il primo cittadino uscente Beppe Sala, che si è ricandidato e che se la dovrà vedere col candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo e con Layla Pavone (Movimento 5 stelle), Bryant Biavaschi (Milano inizia qui), Teodosio De Bonis (Movimento 3V), Mauro Festa (Partito gay), Giorgio Goggi (Socialisti per Milano), Gabriele Mariani, Marco Muggiani (Pci), Gianluigi Paragone (Paragone sindaco), Alessandro Pascale (Partito comunista), Bianca Tedone (Potere al popolo) e Natale Azzaretto (Partito comunista dei lavoratori).

A che ora aprono e chiudono i seggi domenica 3 e lunedì 4 ottobre

Domenica 3 ottobre 2021 i 1.248 seggi allestiti a Milano apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle 23. Lunedì 4 ottobre 2021, invece, i seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 15, quando inizierà lo spoglio dei voti. Per votare tutti i cittadini che ne hanno diritto si devono recare nella propria sezione elettorale, indicata sulla tessera elettorale, con la stessa tessera elettorale e un documento di identità. I documenti validi per votare sono la carta d'identità (anche scaduta ma da non più di un anno) o anche la ricevuta della richiesta della Carta d’identità elettronica, il passaporto e la patente. Sono riconosciuti anche il libretto della pensione, il porto d'armi, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, purché rilasciate da un'amministrazione statale, tesserini rilasciati da ordini professionali o il tesserino rilasciato dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare.

Come si vota

Oltre un milione sono i milanesi chiamati ad eleggere non solo il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale (48 i consiglieri che lo compongono), ma anche i presidenti e i 30 consiglieri dei nove Municipi in cui è amministrativamente suddivisa la città. Come si vota? Gli elettori riceveranno due schede: una blu con i nomi dei candidati sindaco e delle 28 liste che li appoggiano complessivamente, e una verde con i nomi dei candidati presidente di Municipio e delle liste che li sostengono. Sia per le elezioni comunali sia per quelle di municipio vige la stessa legge elettorale: viene eletto sindaco o presidente di Municipio al primo turno chi dovesse ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati i prossimi 17 e 18 ottobre 2021. Sia per le Comunali sia per l'elezione nei Municipi è consentito il voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo sostiene.