Elezioni comunali a Corbetta: Marco Ballarini confermato sindaco A Corbetta, comune alle porte di Milano, è stato confermato primo cittadino Marco Ballarini. Il sindaco uscente, nonostante le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, è riuscito a ottenere il 60,90 per cento dei voti. Dietro di lui il candidato del centro destra, Renzo Bassetto, e quello del centro sinistra, Cipriano Antonio.

A Corbetta, comune in provincia di Milano, è stato confermato come primo cittadino Marco Ballarini. Su quattordici sezioni scrutinate il sindaco uscente, sostenuto da diverse liste civiche (Insieme per Corbetta, Corbetta in Comune, Alleanza Cittadina, Corbetta volta pagina, Viviamo Corbetta e Forza Corbetta) ha ottenuto il 60,90 per cento delle preferenze. In totale ha ricevuto 5.369 voti. Sconfitta per Renzo Bassetto, candidato sostenuto dal centro destra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) e anche per il candidato del centro sinistra Cipriano Antonio.

Sconfitti i candidati di centro destra e centro sinistra

Bassetto ha infatti ricevuto solo il 21,03 per cento delle preferenze. In totale è stato votato da 1854 cittadini. Uno stacco importante rispetto a Ballarini che, negli ultimi anni, è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Dietro di loro anche il candidato sostenuto dal Partito democratico. Cipriano Antonio si è infatti fermato al 18,07 per cento di preferenze con in totale 1593 voti.

Le vicende giudiziarie

Da alcuni anni il Comune è attraversato da una complessa vicenda giudiziaria che vede da una parte il sindaco Ballarini e l'ex capo dei vigili Lia Vismara e dall'altra l'e comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, Salvatore Furci. Per motivi legati a vendette personali, quest'ultimo avrebbe piazzato sull'auto dell'ex collega diverse dosi di cocaina. Una segnalazione anonima ha poi indicato alle forze dell'ordine dove si trovasse il veicolo della donna e cosa ci fosse nascosto: Vismara, all'epoca, fu denunciata. Fin dall'inizio sia il sindaco che la comunità di Corbetta ha difeso a spada tratta la donna. A oggi, Furci si trova agli arresti domiciliari. Ballarini e Vismara in seguito sono stati indagati per turbativa d'asta e abuso d'ufficio.