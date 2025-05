Elezioni comunali 2027, il sindaco Beppe Sala: “A sinistra temo il fascino di stare all’opposizione”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

"Le possibilità che il centrosinistra vinca ancora le elezioni ci sono”. Con queste parole il sindaco Beppe Sala ha affrontato il tema delle prossime comunali, previste per la primavera del 2027. Per la vittoria, però, servirebbe dialogo, servirebbe che "la sinistra riuscisse a stare assieme", ha sottolineato il primo cittadino di Milano in riferimento alle dichiarazioni di Carlo Calenda che non ha escluso che il partito possa presentare un proprio candidato che – di fatto – spaccherebbe la coalizione del centrosinistra.

Dunque, una sintesi "non è semplice”. "A sinistra dovremmo trovare le cose in comune, invece siamo sempre lì a trovare le differenze”, ha continuato Sala. "Per questo temo un po’ di fascinazione della mia parte politica a stare all’opposizione". A rincarare la dose il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino: "Sala dice una cosa saggia. A Milano si voterà negli stessi mesi delle Politiche, dobbiamo evitare di presentare alleanze diverse sul piano nazionale, ma anche su quello locale".

In risposta si è quindi levata la voce di Alessandro Capelli, segretario del Pd Metropolitano: “A Milano abbiamo costruito un centrosinistra solido, capace di allargarsi e affermarsi in ogni tornata dal 2011. E da allora vinciamo perché abbiamo una grande fascinazione per cambiare le cose. Il centrosinistra non è un accordo tattico ma è una coalizione politica, sociale e civica, che coinvolge tutte le organizzazioni attive in città e sulla base di questo costruiamo il percorso per il 2027”.

Di nuovo, serve una sintesi, ma non è semplice, soprattutto su alcuni temi. Primo tra tutti quello dell'urbanistica che ha creato diverse spaccature all'interno della maggioranza. Nonostante questo Beppe Sala resta fiducioso: "Il centrosinistra può ancora vincere". Ma sul candidato – che si vocifera possa essere proprio Pierfrancesco Majorino o il giornalista Mario Calabresi – non ha risposto. "Rimanderei il ragionamento dopo le Olimpiadi. Ma per il bene della città serve che ci sia un candidato forte anche a destra".