Elezioni amministrative 2021, da Milano a Varese: tutti i Comuni al voto in Lombardia Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni comunali in tutta Italia. In Lombardia sono 237 i Comuni al voto: le sfide più importanti sono ovviamente a Milano e Varese, gli unici due Comuni capoluogo interessati dalla competizione elettorale, ma complessivamente oltre due milioni di lombardi saranno chiamati alle urne. Provincia per provincia, ecco tutti i Comuni al voto.

Sono 237 complessivamente i comuni lombardi in cui si voterà per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Due i comuni capoluogo: oltre a Milano, si voterà anche per eleggere il sindaco e il consiglio comunale di Varese. Venti in totale i comuni lombardi con popolazione superiore ai 15mila abitanti al voto: in questo caso, se nessuno dei candidati dovesse ricevere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, si procederà con il ballottaggio tra i due candidati più votati. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Oltre due milioni i cittadini lombardi chiamati alle urne

Complessivamente sono oltre due milioni i cittadini lombardi chiamati alle urne: 2.268.617, secondo quanto reso noto dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali presso il ministero dell'Interno. La provincia col maggior numero di comuni al voto è quella di Bergamo (38), seguita da Varese (33) e Pavia (28). Ma a livello di comuni più popolosi è nel Milanese che si sarà concentrata tutta l'attenzione: sono 8 (incluso il capoluogo) i comuni oltre i 15mila abitanti al voto. Riflettori puntati anche in provincia di Monza e Brianza (cinque i comuni oltre i 15mila abitanti al voto) e nel Varesotto, dove oltre che nel capoluogo si voterà in altri tre comuni popolosi. Da segnalare, infine, che si voterà anche a Codogno, popolosa cittadina della provincia di Lodi epicentro della prima ondata della pandemia di Coronavirus. Ecco di seguito l'elenco di tutti i comuni al voto distinti per provincia.

Comuni al voto in provincia di Milano (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

MILANO

RHO

SAN GIULIANO MILANESE

PIOLTELLO

PESCHIERA BORROMEO

CASSANO D'ADDA

CORBETTA

NERVIANO

CARUGATE

OPERA

MEDIGLIA

SEDRIANO

INZAGO

PESSANO CON BORNAGO

TURBIGO

CAMBIAGO

VILLA CORTESE

DAIRAGO

POZZO D'ADDA

ROSATE

CERRO AL LAMBRO

ROBECCHETTO CON INDUNO

BUSCATE

CASSINETTA DI LUGAGNANO

Comuni al voto in provincia di Bergamo (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

TREVIGLIO

CARAVAGGIO

ALZANO LOMBARDO

PONTE SAN PIETRO

COLOGNO AL SERIO

URGNANO

COSTA VOLPINO

ALBANO SANT'ALESSANDRO

VERDELLINO

CHIUDUNO

CALCINATE

PALOSCO

SAN PAOLO D'ARGON

BOTTANUCO

SAN GIOVANNI BIANCO

SAN PELLEGRINO TERME

CAROBBIO DEGLI ANGELI

PALAZZAGO

CALVENZANO

ARDESIO

CASTIONE DELLA PRESOLANA

FILAGO

MEDOLAGO

SOLZA

PREDORE

PUMENENGO

GORNO

VILMINORE DI SCALVE

GROMO

TORRE PALLAVICINA

STROZZA

ADRARA SAN ROCCO

LOCATELLO

BEDULITA

COSTA VALLE IMAGNA

CORNALBA

VALNEGRA

OLTRESSENDA ALTA

Comuni al voto in provincia di Brescia (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

BAGNOLO MELLA

CAZZAGO SAN MARTINO

NAVE

CASTEL MELLA

RODENGO SAIANO

FLERO

PONTOGLIO

TORBOLE CASAGLIA

ESINE

PONCARALE

MONTIRONE

COLLEBEATO

GAMBARA

PIAN CAMUNO

ISORELLA

BIENNO

ARTOGNE

AZZANO MELLA

POLPENAZZE DEL GARDA

MONIGA DEL GARDA

BOVEGNO

COLLIO

OSSIMO

ONO SAN PIETRO

LOSINE

ANFO

INCUDINE

Comuni al voto in provincia di Como (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

OLGIATE COMASCO

INVERIGO

TAVERNERIO

FALOPPIO

GRAVEDONA ED UNITI

CARBONATE

NOVEDRATE

EUPILIO

LAMBRUGO

PUSIANO

GRANDOLA ED UNITI

NESSO

CARATE URIO

PIANELLO DEL LARIO

SORMANO

GRIANTE

LASNIGO

CAGLIO

VELESO

PONNA

PIGRA

CAVARGNA

TREZZONE

Comuni al voto in provincia di Cremona (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

RIVOLTA D'ADDA

SPINO D'ADDA

PIZZIGHETTONE

PALAZZO PIGNANO

SESTO ED UNITI

PIANENGO

IZANO

SAN GIOVANNI IN CROCE

PIEVE SAN GIACOMO

CREMOSANO

AZZANELLO

CAMPAGNOLA CREMASCA

SAN MARTINO DEL LAGO

Comuni al voto in provincia di Lecco (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

GALBIATE

COLICO

OLGINATE

OLGIATE MOLGORA

BARZANO'

BRIVIO

CERNUSCO LOMBARDONE

NIBIONNO

BELLANO

SIRTORI

GARLATE

MONTEVECCHIA

CESANA BRIANZA

SANTA MARIA HOE'

PESCATE

VIGANO'

CREMENO

PERLEDO

VARENNA

CRANDOLA VALSASSINA

MORTERONE

Comuni al voto in provincia di Lodi (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

CODOGNO

SANT'ANGELO LODIGIANO

MERLINO

CORNOVECCHIO

Comuni al voto in provincia di Mantova (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

SAN BENEDETTO PO

MARCARIA

POGGIO RUSCO

GUIDIZZOLO

QUISTELLO

ACQUANEGRA SUL CHIESE

REDONDESCO

Comuni al voto in provincia di Monza e Brianza (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

DESIO

LIMBIATE

VIMERCATE

SEVESO

ARCORE

VAREDO

BIASSONO

VERANO BRIANZA

VEDANO AL LAMBRO

BRIOSCO

Comuni al voto in provincia di Pavia (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

GARLASCO

BRONI

MEDE

SANNAZZARO DE' BURGONDI

GROPELLO CAIROLI

SAN GENESIO ED UNITI

CORTEOLONA E GENZONE

MONTU' BECCARIA

CONFIENZA

PORTALBERA

VERRUA PO

LARDIRAGO

MEZZANA BIGLI

BORGO SAN SIRO

ROVESCALA

SANT'ANGELO LOMELLINA

BREME

TORRICELLA VERZATE

BRALLO DI PREGOLA

VAL DI NIZZA

SUARDI

ROGNANO

SAN CIPRIANO PO

ZENEVREDO

BADIA PAVESE

COZZO

COSTA DE' NOBILI

CERETTO LOMELLINA

Comuni al voto in provincia di Sondrio (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)

LIVIGNO

BORMIO

ARDENNO

VILLA DI TIRANO

VILLA DI CHIAVENNA

MELLO

MANTELLO

DAZIO

RASURA

Comuni al voto in provincia di Varese (in grassetto i comuni oltre 15mila abitanti)