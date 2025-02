video suggerito

È scomparsa ancora una ragazzina di 15 anni: l'appello per ritrovare Madeleine Oltre a Vittoria Bergamaschi, è sparita anche Madeleine Colmbo: si tratta di una 15enne che si è allontanata insieme a Bergamaschi da Monza.

A cura di Ilaria Quattrone

Oltre alla ragazzina Vittoria Bergamaschi, è scomparsa anche la quindicenne Madeleine Colombo. Le due sono amiche e, così come a metà gennaio, potrebbero essersi allontanate insieme. Colombo è scomparsa il 3 febbraio da Monza. La sua famiglia non sa che fine possa aver fatto. A lanciare l'appello è, ancora una volta, l'associazione Penelope Lombardia, che è da sempre vicina ai cari delle persone scomparse.

I parenti sono molto preoccupati e spaventati da quello che può e potrebbe succederle. E per questo chiedono massimo aiuto e sostegno. La ragazzina, al momento della scomparsa, indossava jeans blu, un giubbotto nero, scarpe Nike bianche e potrebbe avere uno zaino grigio e una borsetta verde militare. Non avrebbe portato con sé né documenti, né cellulare e né il portafoglio.

Essendo minorenne potrebbe essere in difficoltà e in pericolo. Per questo motivo, la famiglia e l'Associazione chiede a chiunque potesse vedere lei e l'amica di contattare o le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 oppure l'associazione stessa. Per riconoscerla, sono stati diffusi anche alcuni dettagli sul suo aspetto fisico: ha occhi verdi e capelli castani, è alta 1.70 metri e pesa 52 chilogrammi.