video suggerito

Ancora nessuna notizia di Martina, la ragazzina di soli 14 anni scomparsa da venti giorni: l’appello per ritrovarla Non si hanno ancora notizie di Martina Vitanza, la ragazzina di soli 14 anni che è sparita venti giorni fa dalla provincia di Pavia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Vitanza (foto da Penelope Lombardia – Facebook)

Martina Vitanza è scomparsa venti giorni fa e per la precisione il 16 gennaio scorso. Ha solo 14 anni e nessuno sa che fine possa aver fatto. È sparita da Cura Carpignano, un comune della provincia di Pavia. La giovane frequenta la terza media a Belgioioso dove vive.

Il padre è l'ultima persona che l'ha vista. La ragazzina, infatti, si trovava sull'automobile con lui. A un certo punto, l'uomo ha accostato per scendere e comprare le sigarette e, quando è tornato, non c'era più la figlia. L'adolescente non avrebbe con sé i soldi, il cellulare e i documenti. Al momento della sparizione aveva con sé una felpa grigia con cappuccio, un bomber nero, pantaloni della tuta grigia e scarpe Nike bianche.

Sembrerebbe che la giovane fosse già sparita un mese fa. In quell'occasione, si era allontanata volontariamente e la scomparsa era durata molto meno. Le forze dell'ordine erano riuscite a rintracciarla grazie alla geolocalizzazione del telefonino: era con un'amica. Ora l'ansia cresce, con il passare dei giorni. A diffondere appelli affinché venga ritrovata sono stati sia l'associazione Penelope Lombardia, che da sempre è vicina alle famiglie delle persone scomparse, che il sindaco di Belgioioso Fabio Zucca. Chiunque dovesse vederla è invitato a contattare il 112.

La ragazzina è alta 1 metro e 55 centimetri, pesa 45 chili, ha capelli e occhi castani. "È minorenne e potrebbe essere in difficoltà", ricorda l'associazione Penelope.